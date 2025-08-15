Napoli, bimba con ritardo cognitivo bocciata in prima elementare

Bocciata in prima elementare in un istituto di Fuorigrotta. Protagonista una bimba di sei anni, alunna con un ritardo cognitivo, un disturbo del neuro sviluppo che, come si legge nel decreto del Tar che ha sospeso il provvedimento, era già stato comunicato alla scuola, ancora prima della diagnosi della ASL che è arrivata solo il 20 giugno quando ormai la bambina era stata bocciata. Secondo i genitori "hanno ignorato i suoi bisogni".