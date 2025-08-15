Logo Tgcom24
Napoli, bimba con ritardo cognitivo bocciata in prima elementare

Il Tar ha sospeso il provvedimento."Secondo i genitori "hanno ignorato"i suoi bisogni"

di Bruna Varriale
15 Ago 2025 - 19:40
Bocciata in prima elementare in un istituto di Fuorigrotta. Protagonista una bimba di sei anni, alunna con un ritardo cognitivo, un disturbo del neuro sviluppo che, come si legge nel decreto del Tar che ha sospeso il provvedimento, era già stato comunicato alla scuola, ancora prima della diagnosi della ASL che è arrivata solo il 20 giugno quando ormai la bambina era stata bocciata. Secondo i genitori "hanno ignorato i suoi bisogni".

Eppure i genitori della piccola non sono rimasti con le mani in mano.  Anzi si sono mossi privatamente già da ottobre in attesa della visita presso una struttura pubblica che effettuasse una diagnosi specifica

