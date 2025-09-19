Napoli, 19enne accoltellato due volte nel giro di pochi mesi

Dopo una discussione durata pochi minuti, il ragazzo è stato ferito da uno del gruppo - formato da giovanissimi - che ha tirato fuori dalla tasca un coltello e in pieno giorno, all'ora di pranzo, lo ha colpito diverse volte all'altezza del fegato. Poi sono tutti fuggiti, lasciando a terra la vittima. A poca distanza una scuola elementare, da dove stavano uscendo i bambini, protetti dai genitori. Il 19enne non è in pericolo di vita, ma la lama ha colpito più volte il fegato.