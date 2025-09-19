Napoli, 19enne accoltellato due volte nel giro di pochi mesi

La prima è stato ferito con un coltello alla gamba; la seconda è stato accerchiato da una banda e colpito con una lama all'altezza del fegatodi Bruna Varriale
Un 19enne di Chiaia, quartiere di Napoli, è stato aggredito due volte nel giro di pochi mesi: la prima volta è stato ferito con un coltello alla gamba; la seconda è stato accerchiato da una banda di giovani mentre rientrava a casa con la fidanzata, in compagnia del cane.
Dopo una discussione durata pochi minuti, il ragazzo è stato ferito da uno del gruppo - formato da giovanissimi - che ha tirato fuori dalla tasca un coltello e in pieno giorno, all'ora di pranzo, lo ha colpito diverse volte all'altezza del fegato. Poi sono tutti fuggiti, lasciando a terra la vittima. A poca distanza una scuola elementare, da dove stavano uscendo i bambini, protetti dai genitori. Il 19enne non è in pericolo di vita, ma la lama ha colpito più volte il fegato.
Dalle indagini sarebbe emerso come il 19enne - nipote di un magistrato - conoscesse i suoi aggressori, molto probabilmente gli stessi che lo avevano aggredito sei mesi fa. Gli investigatori stanno analizzando le telecamere di sorveglianza per confrontare la versione della vittima con quella dei testimoni e ricostruire l'accaduto. La procura avrebbe già identificato i componenti del branco.
