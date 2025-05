Muore il figlio, i genitori ricevono il ticket per l'elisoccorso

Simone Napoli, 19 anni, è morto il 3 marzo 2025 in un incidente stradale sulla statale della Val d’Ega, in Alto Adige. Due mesi dopo, il padre ha ricevuto un conto di 100 euro da pagare entro il 23 maggio, relativo all’intervento dell’elicottero di soccorso. La richiesta è arrivata dall’Asl locale, che applica la normativa regionale: il ticket è dovuto anche in caso di esito negativo, perché l’elisoccorso costa 140 euro al minuto. Il padre ha espresso il proprio disappunto sulla mancanza di sensibilità verso una famiglia colpita da un lutto. L’azienda sanitaria ha replicato sottolineando che si tratta di una procedura burocratica standard.