Multati perché sorpresi a giocare a calcio, ragazzini scrivono al sindaco

Hanno deciso di scrivere al primo cittadino di Venezia Luigi Brugnaro e lo hanno fatto a scuola, guidati dalla loro insegnante, che ha così indirizzato la protesta dei ragazzi. E' la storia dei ragazzini di Murano multati dai carabinieri perché sorpresi a giocare a calcio in un campo. "Cosa dovremmo fare per passare il tempo come una volta? E ancora col telefono no, con il pallone no, giocando no! E allora dove possiamo giocare?", scrivono.