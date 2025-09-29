Logo Tgcom24
Multati perché sorpresi a giocare a calcio, ragazzini scrivono al sindaco

"Bisognerebbe costruire più"parchi e spazi liberi""si legge in una delle lettere"

di Paolo Brinis
29 Set 2025 - 20:15
01:36 

Hanno deciso di scrivere al primo cittadino di Venezia Luigi Brugnaro e lo hanno fatto a scuola, guidati dalla loro insegnante, che ha così indirizzato la protesta dei ragazzi. E' la storia dei ragazzini di Murano multati dai carabinieri perché sorpresi a giocare a calcio in un campo. "Cosa dovremmo fare per passare il tempo come una volta? E ancora col telefono no, con il pallone no, giocando no! E allora dove possiamo giocare?", scrivono.

