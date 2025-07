Morte di Celeste Pin, l'ex moglie sporge denuncia

"Non si può essere suicidato. Era attivo, proiettato al futuro. Voglio un perché voglio sapere la verità così ci mettiamo l’anima in pace”. L'ex moglie di Celeste Pin non sa darsi una spiegazione e ha sporto denuncia alla polizia: vuole capire se veramente Pin abbia compiuto un gesto volontario o se la verità sia un'altra. La Procura ha riaperto le indagini per omicidio colposo ed ha sequestrato cellulare e abitazione. “Era pieno di vita, pieno di progetti, io trovarlo in quel modo non me lo sono giustificato. Amava i suoi figli tutti e tre incondizionatamente”. Pin lavorava nel settore delle compravendite immobiliari. E’ stato uno due figli avuti con Elena a scoprire il suo corpo senza vita. I familiari e gli amici si erano insospettiti dopo aver inviato messaggi e provato a contattare l’ex giocatore senza ricevere risposta.