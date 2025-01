Morta la 13enne ferita in un incidente: ecco il video dall'auto

E' morta Jennifer, la ragazzina di soli 13 anni che era rimasta ferita in maniera gravissima in un incidente stradale avvenuto prima dell'alba di venerdì scorso lungo la Provinciale 72 ad Abbadia Lariana (Lecco). La tredicenne, di Lecco, era stata ricoverata d'urgenza in Rianimazione dopo che la Bmw su cui viaggiava, con altri due giovani a bordo - uno di 22 anni alla guida e l'altro di 19 - era sfuggita al controllo, andando a schiantarsi contro un muretto a lato della provinciale.