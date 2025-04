Morta in un dirupo a Ischia nel 2024, "fu un femminicidio"

Lo scorso 13 luglio Marta Maria Ohryzko si era allontanata dopo l'ennesimo litigio col compagno. Poi, a seguito di una caduta, finì in un dirupo a Ischia, con la caviglia fratturata. Lo chiamò per chiedergli aiuto. Lui la raggiunse, ma non per prestarle soccorso. Secondo la ricostruzione della procura, prima le tirò un pugno e poi la uccise, soffocandola. Tappandole la bocca e il naso con la mano destra. E per questo, ora, Ilia Batrakov è accusato di omicidio doloso pluriaggravato. L'uomo, già detenuto nel carcere di Poggioreale, era stato arrestato, pochi giorni dopo la morte di Maria, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia.