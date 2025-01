Morta a 13 anni in macchina con gli amici, la madre: "Chiedo giustizia"

«Quella notte l’hanno convinta a uscire. Ci sono le chat che lo dimostrano. Per questo, tramite il mio avvocato Marcello Perillo, ho presentato querela per sottrazione di minore nei confronti dei due ragazzi che erano con mia figlia al momento dello schianto». Graziella Danca non trattiene le lacrime mentre racconta gli attimi terribili della tragedia che le ha strappato la sua bimba di 13 anni. Jennifer Alcani, morta dopo sei giorni di agonia per le gravi ferite riportate nello schianto accaduto all’alba del 10 gennaio ad Abbadia Lariana.