Monte Bianco oltre i 10 gradi, caldo record anche in vetta

Neanche l’alta quota sfugge all’ondata di calore che ha investito l’Italia nel weekend più caldo dell’anno. Al Monte Bianco, i sensori della stazione meteo a 4750 metri hanno rilevato per la prima volta oltre 10 gradi in vetta. Gli esperti avvertono: nei prossimi giorni lo zero termico potrebbe salire sopra i 5mila metri, un valore senza precedenti in Italia. Segnali estremi del cambiamento climatico in corso, che sta accelerando lo scioglimento dei ghiacciai, riducendo la portata dei fiumi e alterando gli ecosistemi montani, con ripercussioni su flora, fauna e turismo alpino.