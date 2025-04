Monreale (Palermo), sparatoria durante una lite: tre morti

Una rissa in pieno centro, davanti a centinaia di persone in piazza per godersi il sabato sera. Lanci di tavoli, bastoni e bottiglie. E poi gli spari, le urla, il fuggi fuggi generale. È iniziata così a Monreale, alle porte di Palermo, quella che si è trasformata in una tragedia. Una lite tra giovani, un gruppo di Monreale, l'altro di Palermo, nata probabilmente per futili motivi, finita in una sparatoria che è costata la vita a tre ragazzi, tutti sotto i 30 anni.