Monfalcone, il Comune vince la battaglia con il centro islamico

L'amministrazione comunale di Monfalcone ha vinto la sua battaglia. Gli spazi del centro culturale islamico Darus Salaam diventano proprietà del Comune. E questo perché, ha deciso il tribunale amministrativo regionale del Friuli Venezia Giulia, il centro non ha rispettato il divieto di preghiera, continuando a utilizzare quei luoghi per il culto nonostante fossero autorizzati soltanto per scopi associativi.