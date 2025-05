Molestie al Concertone, chiesto il nulla osta per l'espulsione dei tre arrestati

A salvarla dalla violenza è stata un'amica che, con freddezza e lucidità, è riuscita a trascinarla via. Tempestivo anche l'intervento della polizia, impegnata nel modello grandi eventi, che ha arrestato i tre studenti nordafricani per violenza sessuale di gruppo. I tre hanno negato le accuse, ma nelle mani della giustizia sono rimasti solo qualche ora. Sono già stati rimessi in libertà, la procura aveva chiesto la custodia cautelare in carcere, ritenendo che quella dei tre fosse stata un'azione premeditata. Il tribunale, in attesa del processo, ha ritenuto sufficiente l'obbligo di firma.