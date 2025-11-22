Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
IL "RE DEI MARANZA"

Minaccia il maestro di una scuola elementare, arrestato a Torino Don Alì

Il giovane, nato in Marocco e cittadino italiano, è stato bloccato dagli agenti della Squadra mobile della Questura del capoluogo piemontese

di Silvia Vada
22 Nov 2025 - 19:41
01:34 

È stato fermato per aver minacciato il maestro di una scuola elementare il noto tiktoker Said Alì, 24 anni, noto sui social come Don Alì e autoproclamatosi il "re dei maranza". Il giovane, nato in Marocco e cittadino italiano, è stato bloccato dagli agenti della Squadra mobile della Questura di Torino. Le indagini sono coordinate dalla Procura del capoluogo piemontese.

torino
maranza