Milano, Statale occupata con cartello "Sbirri morti"

Università bloccata da due giorni dal collettivo Rebel. Studenti e prof fuori dalle aule. Salvini: "Va sgomberata da questi delinquenti". Gli occupanti: "Solo goliardia"di Gigi Sironi
"No foto, no video" intima il cartello appeso all'ingresso dell'Università Statale di Milano occupata. Studenti e professori non potranno andare a lezione. Le nostre telecamere non sono potute entrare, ma qualcuno ci ha mandato la foto del cartello appeso davanti al bar: "Birre 2 euro, sbirri morti 3 euro". "La scritta contro i poliziotti nell'ateneo rappresenta un intollerabile insulto alle forze dell'ordine. L'università va sgomberata da questi delinquenti" dice Silvia Sardone.
"Forse spiacevole, ma è un altro modo di chiamare il Campari". Solo incomprensione o semplice goliardia? Per gli occupanti si tratterebbe di questo, ma gli altri studenti che abbiamo intervistato non risulta che "sbirri morti" sia un aperitivo.
"Non è una frase che mi fa piacere leggere. Sicuramente sono contro la violenza in ogni sua forma, quindi anche questa è una forma di violenza e io non la approvo". "Non è qualcosa che fa bene all'immagine dell'occupazione, ovviamente è provocatorio" dice uno studente.
Lo striscione lo dice chiaro: la sede di Statale di via Conservatorio a Milano è occupata da due giorni da parte dei ragazzi del collettivo Rebel Otto. L'occupazione potrebbe durare almeno fino a venerdì. All'interno ci sono conferenze. "Le ragioni sono quelle innanzitutto di inserire l'università all'interno del grandissimo movimento e le grandissime mobilitazioni che in questi giorni stanno attraversando tutto il paese in solidarietà col popolo e con la resistenza palestinese" spiegano gli occupanti.
"Molti di questi bravi ragazzi che tengono ostaggio l'università non sono nemmeno iscritti alla Statale. Come si fa a tollerare una cosa del genere quando ci sono studenti veri che ogni giorno si fanno anche molti chilometri per raggiungere il luogo in cui vorrebbero semplicemente seguire le lezioni?" ancora Silvia Sardone. Mandare un segnale forte per Gaza: l'obiettivo dell'occupazione. Ma quel cartello "sbirri morti" e i giorni di lezione persi pesano.