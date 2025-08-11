Milano, sempre più baby gang fuori controllo

Come ogni anno Milano ad agosto si trasforma in una città quasi fantasma, aumentando quel senso di insicurezza avvertito ormai da tempo dai residenti e confermato anche dalle diverse classifiche che la vedono primeggiare in Italia per reati e denunce. Ben 18 gli arresti nell’ultima settimana per scippi e aggressioni, con protagonisti, nella maggior parte dei casi, giovanissimi e vere e proprie baby gang fuori controllo, tanto in periferia quanto in centro.