Milano, operai in protesta sul ponteggio: "Dateci lo stipendio"

Mentre al Palazzo di Giustizia vanno in scena gli interrogatori degli indagati nell'inchiesta sull'urbanistica a Milano, in un cantiere di un palazzo in ristrutturazione proprio davanti al Tribunale scoppia la protesta. Alcuni operai che non ricevono da tempo lo stipendio da una delle ditte che svolgono lavori in subappalto si trincerano sulle impalcature, in una posizione così pericolosa tanto da richiedere l'intervento dei vigili del fuoco, che ha posizionato grossi cuscini gonfiabili per scongiurare il peggio. "C'è tanta disperazione, sono persone che si alzano la mattina per portare a casa qualcosa per la famiglia", spiega un loro collega.