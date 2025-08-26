Milano, omicidio ex tabaccaia: mancano ancora arma, movente e causa della morte

Nell'appartamento della 69enne i detective del reparto investigazioni scientifiche di Parma cercano eventuali tracce ematiche o altri indizi utili alle indagini. L’ispezione potrebbe dare un’accelerata all’inchiesta per omicidio. Il mistero della commerciante è ancora senza una soluzione. Mancano arma, movente e cause della morte. L’analisi della casa al momento ha escluso che la donna possa avere avuto una colluttazione violenta con il suo presunto aggressore, perché era tutto perfettamente in ordine.