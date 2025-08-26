Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
rilievi dei Ris in casa

Milano, omicidio ex tabaccaia: mancano ancora arma, movente e causa della morte

I detective del reparto investigazioni scientifiche di Parma cercano eventuali tracce ematiche o altri indizi utili alle indagini

di Alessandra Rolla
26 Ago 2025 - 12:28
00:12 

Potrebbe essere un giorno determinate per il giallo della ex tabaccaia della stazione centrale di Milano, trovata senza vita 18 giorni fa, immersa nell'acqua della nella vasca da bagno della sua casa di Bruzzano, periferia nord della città, con indosso una vestaglia. 

Nell'appartamento della 69enne i detective del reparto investigazioni scientifiche di Parma cercano eventuali tracce ematiche o altri indizi utili alle indagini. L’ispezione potrebbe dare un’accelerata all’inchiesta per omicidio. Il mistero della commerciante è ancora senza una soluzione. Mancano arma, movente e cause della morte. L’analisi della casa al momento ha escluso che la donna possa avere avuto una colluttazione violenta con il suo presunto aggressore, perché era tutto perfettamente in ordine. 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri