Milano, omicidio ex tabaccaia: mancano ancora arma, movente e causa della morte

I detective del reparto investigazioni scientifiche di Parma cercano eventuali tracce ematiche o altri indizi utili alle indaginidi Alessandra Rolla
Potrebbe essere un giorno determinate per il giallo della ex tabaccaia della stazione centrale di Milano, trovata senza vita 18 giorni fa, immersa nell'acqua della nella vasca da bagno della sua casa di Bruzzano, periferia nord della città, con indosso una vestaglia.
Nell'appartamento della 69enne i detective del reparto investigazioni scientifiche di Parma cercano eventuali tracce ematiche o altri indizi utili alle indagini. L’ispezione potrebbe dare un’accelerata all’inchiesta per omicidio. Il mistero della commerciante è ancora senza una soluzione. Mancano arma, movente e cause della morte. L’analisi della casa al momento ha escluso che la donna possa avere avuto una colluttazione violenta con il suo presunto aggressore, perché era tutto perfettamente in ordine.
