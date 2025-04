Milano non è una città per ciclisti: è strage sulle strade

Milano non è una città per ciclisti nonostante gli sforzi del Comune nel promuovere la mobilità sostenibile. I numeri sono impressionanti. Tra gli utenti delle due ruote, 1.140 feriti, 3 al giorno, nel 2023. Il dato peggiore dal 2014. E per quanto riguarda le vittime nel 2023 si sono registrati 5 morti, 3 nel 2024. "Non c'è cultura", denunciano le associazioni che promuovono l'uso delle biciclette.