Cronaca
il reportage

Milano, nel campo rom di via Chiesa Rossa

Il "Villaggio delle rose""è sorto nel 2002: negli ultimi mesi è stato teatro di faide e gravi incidenti. Ora va verso la chiusura ma restano circa 40 famiglie

di Gigi Sironi
22 Set 2025 - 09:28
01:51 

Il nostro inviato entra nel campo rom di via Chiesa Rossa.

milano
video tg

