Milano, l'edicola "imprigionata" per lavori di manutenzione alla fermata della metro

“Mi fa stare male, perché senza lavoro e senza incassi quest’anno non vado in vacanza.Volevo andare al mio paese ma non è possibile perché spenderei troppo soldi”. Sarà un’estate difficile, con tante rinunce e tanti sacrifici. Ma Sahed Howlader 37enne originario del Bangladesh, più che arrabbiato si dice rassegnato. “Niente da fare, devo rimanere sempre qua. Non posso spendere tanti soldi". Dal 2023 Sahed ha in affitto l’edicola nel mezzanino della fermata Moscova, linea verde della metropolitana milanese. Per lavori di manutenzione straordinaria, questa fermata e quella di Lanza resteranno chiuse quasi due mesi, dal 19 luglio al 7 settembre.