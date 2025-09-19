Milano, il figlio di Rebuzzini: "Era un buono, non credo al delitto"

Gli agenti della squadra Mobile di Milano, in attesa dell'autopsia sul corpo di Maurizio Rebuzzini, proseguono l'analisi delle telecamere, che risultano essere poche, per capire quanto è accaduto martedì sera nel laboratorio del critico fotografico trovato in gravi condizioni sul ballatoio del suo laboratorio in via Zuretti e poi morto in ospedale con dei segni di strangolamento. Parallelamente proseguono le audizioni di conoscenti e parenti per capire se qualcuno avesse accumulato rancore nei suoi confronti tanto da aggredirlo, e l'analisi dei tabulati telefonici acquisiti. Era stato uno dei due figli della vittima, Filippo, a trovarlo agonizzante e a dare l'allarme. "Mio padre era una persona buona, gli volevano tutti bene, non era uno che litigava. Conoscendolo, è remotissima la possibilità che qualcuno possa avergli fatto del male'', ha detto. Il figlio non vuole nemmeno sentire la parola omicidio e pensa che la morte di suo padre sia dovuta a cause naturali o a un incidente.