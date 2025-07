Milano, il blocco dei cantieri edili costa miliardi di euro

Dall'interno di un cantiere edile, uno dei 150 bloccati dalle inchieste sull'urbanistica, si capisce meglio qual è la situazione in città. "In questo momento a Milano c'è incertezza sulle regole, si mette in discussione qualsiasi cosa e molti ne hanno un danno" racconta chi sta vivendo il blocco in prima persona. 12 miliardi di investimenti potrebbero andare in fumo tra licenziamenti, fallimenti e aziende che si trasferiranno all'estero. "Il blocco dei cantieri ha tolto molto entusiasmo a un settore che andava bene e che ora è terrorizzato" dicono.