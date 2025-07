Milano, fabbrica e cantiere da sempre in evoluzione

Il primo -nuovo skyline- appare a metà anni Cinquanta con la costruzione in 292 giorni della Torre Velasca, che svetta dal ‘58. E fra ‘56 e ‘60 arriva anche il famoso Pirellone, grattacielo progettato da Giò Ponti, per anni sede della Regione Lombardia. Così in cielo, così in terra, tanto che nel ‘64 si inaugura la prima metropolitana, la Linea Rossa. Carlo Tognoli, sindaco socialista della Milan con il “coeur in man”, pedonalizza fra le proteste dei commercianti corso Vittorio Emanuele: un prima e un dopo senza paragoni, come ricordano le iconiche immagini dell’84 del film “Il ragazzo di campagna”…