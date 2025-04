Milano, entra in casa per rubare e uccide domestico: fermato 29enne

Era uscito, da pochi minuti, dalla caserma del radiomobile dei carabinieri di via Vincenzo Monti, a Milano, dove era stato portato perché bloccato mentre tentava di compiere un furto in un appartamento. Era già la terza volta che commetteva un reato Dawda Bandeh, originario del Gambia, in Italia con regolare permesso di soggiorno. A meno di 600 metri di distanza dal comando si è introdotto in un'altra villetta in zona Arco della Pace, per mettere a segno un furto. E una volta all'interno, non ha esitato a uccidere il domestico che lo ha sorpreso in casa. A scoprire l'omicidio e il ladro ancora in casa il proprietario dell'appartamento. L'extracomunitario ora è accusato di omicidio volontario e aggravato.