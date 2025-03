Milano, case troppo care: la "fuga" dei poliziotti

Vivere a Milano è sempre più costoso ed è sempre più difficile trovare agenti di polizia disposti a vivere e lavorare nel capoluogo lombardo. A lanciare l'allarme è il sindacato di polizia Siulp, il cui segretario generale Paolo Magrone denuncia: "Un poliziotto appena assunto ha uno stipendio di 1.700 euro, se si pensa che gli affitti oscillano dagli 800 ai 1.000 per un monolocale capite bene che è una spesa assolutamente non sostenibile. Anche colleghi che sono ui da 20 anni sono stati costretti ad andarsene perché non sanno più come fare la spesa".