Milano, caro mattone senza fine: un operaio può permettersi solo 19 metri quadri

Caro mattone a Milano: il nuovo rapporto dell'Osservatorio casa abbordabile documenta prezzi sempre più inaccessibili nella metropoli lombarda. Chi guadagna meno èspinto in periferia o nell'hinterland. Oppure riduce le dimensioni della casa. All'ombra della Madonnina, in base a parametri standard, un operaio nel 2015 si poteva permettere 35 metri quadri in affitto. Nel 2023, soltanto 19. Come a dire, una stanza in meno. Stesso problema per un impiegato o un dirigente: i prezzi sono cresciuti più degli stipendi.