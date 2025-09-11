Milano, arrestato di nuovo il trapper Baby Gang

E' stato arrestato in flagranza di reato, per possesso illegale di una pistola con la matricola abrasa, il trapper Zaccaria Mouhib, in arte "baby gang". Il 24 enne, già al centro di numerose indagini e processi, è stato perquisito in un albergo di Milano, dopo aver concluso il concerto a cui aveva partecipato con il collega Emis Killa, estraneo ai fatti. L'arresto in flagranza è avvenuto all'interno di un'indagine più ampia dei carabinieri, coordinati dalla procura di Lecco, diretta da Domenico Ezio Basso, su un presunto traffico di armi e droga, che ha portato all'esecuzione per quattro cittadini di passaporto macedone di altrettante ordinanze di custodia cautelare in carcere per porto e detenzione illegale di armi e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si parla di un giro d'affari di 12 mila euro al mese di cocaina. Nella casa del cantante, nel lecchese, i carabinieri hanno trovato altre armi, occultate all’interno del doppio fondo di un mobile.