Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
nel corso dell'omelia del Giubileo

Migranti, Papa: no alla freddezza dell'indifferenza

Il messaggio"nel corso dell'omelia del Giubileo"dei missionari e dei migranti. All'Angelus, poi, un pensiero per Gaza e il Medioriente

05 Ott 2025 - 13:40
00:37 

No alla freddezza dell'indifferenza verso i migranti. Lo ha detto Papa Leone XIV nel corso dell'omelia del Giubileo dei missionari e dei migranti. "Il dramma della loro fuga dalla violenza - ha detto il Papa -, la sofferenza che li accompagna, la paura di non farcela, il rischio di pericolose traversate lungo le coste del mare, il loro grido di dolore e di disperazione: fratelli e sorelle, quelle barche che sperano di avvistare un porto sicuro in cui fermarsi e quegli occhi carichi di angoscia e speranza che cercano una terra ferma in cui approdare, non possono e non devono trovare la freddezza dell'indifferenza o lo stigma della discriminazione". Leone XIV, rivolgendosi poi ai migranti ha detto: "Siate sempre i benvenuti! I mari e i deserti che avete attraversato, nella Scrittura sono 'luoghi della salvezza', in cui Dio si è fatto presente per salvare il suo popolo". All'Angelus, poi, il pontefice ha rivolto anche un pensiero a Gaza e al Medioriente.

migranti
papa

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri