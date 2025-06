Migranti, ordinanza di sgombero per l'accampamento di don Biancalani a Pistoia

"Si pensa di risolvere il problema migratorio con le ordinanze di sgombero, ma non serve; queste persone si ritroveranno tutte per strada creando problemi di ordine pubblico". Ha tempo 20 giorni don Biancalani per chiudere il tanto discusso accampamento di migranti da lui creato dentro la sua parrocchia di Pistoia. Sono oltre 100, stipati su brandine strette l'una all'altra. L'ordinanza di sgombero arriva dopo gli incontri fra Comune, ministero degli Interni, prefettura, asl e vigili del fuoco e pure una serie di sopralluoghi nella parrocchia, lì dove sono state evidenziate carenze igienico-sanitarie e assenza di sicurezza.