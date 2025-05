Migranti, la Mare Jonio a processo

Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina aggravato dal trarne profitto. Rischia di affondare in tribunale la nave umanitaria Mare Jonio, dopo che il gup di Ragusa ha deciso il rinvio a giudizio del capo missione Luca Casarini, l'ex disobbediente fondatore di Mediterranea saving humans, e con lui di tutto l'equipaggio, dell'armatore e del rappresentante legale, per aver favorito - questa la tesi dell'accusa - l'ingresso illegale di 27 migranti e di avere incassato 127mila euro dalla petroliera danese Maersk Etienne, per averli presi a bordo della Mare Jonio. L'indagine scattò nel settembre del 2020, quando i 27 migranti sbarcarono a Pozzallo, in Sicilia. Dalle indagini della procura emerse una fitta negoziazione fatta dalla Mare Jonio con la motonave danese per potere prendere i migranti a bordo. All'inizio furono chiesti 270mila euro poi scesi a 127mila.