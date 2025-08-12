Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
le storie

Migranti, don Biancalani e Luca Casarini non si arrendono

Dopo lo sgombero nel Pistoiese, il prete dei rifugiati passa a nuovo incarico, mentre l'ex leader no global torna in mare

di Fabio Nuccio
12 Ago 2025 - 21:57
01:41 

Per quasi dieci anni aveva ospitato nei locali della sua parrocchia centinaia di migranti, causando gravi problemi di sicurezza e di igiene e scatenando le proteste della piccola frazione di Vicofaro, a Pistoia. Adesso don Massimo Biancalani dovrà lasciare la sua parrocchia. Dopo lo sgombero dei migranti avvenuto il mese scorso per la situazione igienica diventata ormai insostenibile, adesso è la curia a decidere che non potrà più guidare la chiesa di Santa Maria maggiore. Il vescovo, che pochi mesi fa aveva risposto con un duro comunicato all'invettiva del prete dei migranti sullo sgombero, lo ha infatti nominato direttore dell’ufficio missionario diocesano, ma ha precisato che potrà continuare a ospitare rifugiati in un'altra chiesetta. E non si arrende neanche Luca Casarini che, nonostante il rinvio a giudizio per favoreggiamento all’immigrazione clandestina, ha deciso di tornare in mare.

migranti
video tg

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri