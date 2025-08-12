Migranti, don Biancalani e Luca Casarini non si arrendono

Per quasi dieci anni aveva ospitato nei locali della sua parrocchia centinaia di migranti, causando gravi problemi di sicurezza e di igiene e scatenando le proteste della piccola frazione di Vicofaro, a Pistoia. Adesso don Massimo Biancalani dovrà lasciare la sua parrocchia. Dopo lo sgombero dei migranti avvenuto il mese scorso per la situazione igienica diventata ormai insostenibile, adesso è la curia a decidere che non potrà più guidare la chiesa di Santa Maria maggiore. Il vescovo, che pochi mesi fa aveva risposto con un duro comunicato all'invettiva del prete dei migranti sullo sgombero, lo ha infatti nominato direttore dell’ufficio missionario diocesano, ma ha precisato che potrà continuare a ospitare rifugiati in un'altra chiesetta. E non si arrende neanche Luca Casarini che, nonostante il rinvio a giudizio per favoreggiamento all’immigrazione clandestina, ha deciso di tornare in mare.