Migranti costretti a pagare 10mila dollari per arrivare in Italia

Ogni migrante era costretto a pagare anche 10.000 dollari, i risparmi di una vita, per viaggiare - stipato insieme a decine di persone, tra cui donne e bambini, senza alcun strumento di salvataggio - su barche a vela di 12-15 metri. Così dalle coste della Turchia raggiungevano l’Italia. In particolare la Calabria, la Sicilia, ma anche la Grecia. In mare, per una settimana, con il concreto rischio di un naufragio.