Meteo, breve ma violenta ondata di maltempo

Puntuale, così come le previsioni avevano anticipato, una breve ma violenta ondata di maltempo ha colpito le regioni del Nord. A Lecco, in Lombardia, gli abitanti sono tuttora sotto shock per il crollo della ruota panoramica sul lungolago, durante un temporale con violente raffiche di vento. Nessun ferito ma tanto spavento per turisti e lecchesi che si sono messi al riparo sotto i portici e nei locali della zona A Milano, il vento ha sradicato alberi in diversi punti della città. In Piemonte, pioggia vento e grandine, hanno portato più danni che sollievo dal torrido caldo di queste ultime settimane.