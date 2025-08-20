Logo Tgcom24
Cronaca
IL VIDEO SUI SOCIAL

Medico e infermiera gettano farmaci israeliani nel cestino: polemica nell'Aretino

La scena, filmata e postata sui social, è stata girata"nella Casa della salute di Pratovecchio e Stia, sede istituzionale dell'Asl Toscana Sudest

di Cristiano Puccetti
20 Ago 2025 - 20:52
01:31 

Un medico e un'infermiera buttano medicinali nel cestino e postano il video sui social. La scena viene girata all'interno della Casa della salute di Pratovecchio e Stia in provincia di Arezzo, una sede istituzionale dell'Asl Toscana Sudest. I medicinali non sono scaduti o difettosi; non sono neppure privati perché sono stati acquistati dal Servizio sanitario nazionale. Hanno solo la colpa - a giudizio delle due donne - di essere stati prodotti da una multinazionale israeliana.

arezzo
medicine
israele

