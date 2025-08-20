Medico e infermiera gettano farmaci israeliani nel cestino: polemica nell'Aretino

Un medico e un'infermiera buttano medicinali nel cestino e postano il video sui social. La scena viene girata all'interno della Casa della salute di Pratovecchio e Stia in provincia di Arezzo, una sede istituzionale dell'Asl Toscana Sudest. I medicinali non sono scaduti o difettosi; non sono neppure privati perché sono stati acquistati dal Servizio sanitario nazionale. Hanno solo la colpa - a giudizio delle due donne - di essere stati prodotti da una multinazionale israeliana.