"Non capisco come si possa passare da essere considerati angeli in corsia fino a 3 anni fa, fino a diventare carne da macello" parla così Piero Pavone, pediatra del policlinico di Catania, professore universitario, collega di Pier Luigi Smilari, il medico pediatra aggredito giorni fa dal padre di un piccolo paziente e da altre due persone. "Il collega ha commozioni cerebrali e un trauma facciale"