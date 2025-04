Mazara del Vallo (Trapani), ragazzini cadono da tetto casolare: muore 14enne

Due ragazzini sono caduti dal tetto di un casolare abbandonato, facendo un volo di circa 20 metri a Mazara del Vallo (Trapani). È successo nel lungomare San Vito, nei pressi del Mahara Hotel. Uno dei due, di 14 anni, è deceduto sul colpo, mentre l'altro di 13 anni è stato trasportato in ospedale in gravissime condizioni. In cima all'edificio era salito anche un altro ragazzo che è rimasto illeso.