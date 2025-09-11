Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
Torino

Massacrò la ex e "va compreso", le motivazioni della sentenza

Stanno sollevando grandi polemiche

di Silvia Vada
11 Set 2025 - 13:10
01:25 

Nel giugno scorso la sentenza di primo grado del tribunale di Torino nei riguardi di un ex marito che tre anni prima era stato denunciato per violenze verbali economiche oltre che per un pestaggio brutale nei confronti della moglie Lucia Regna aveva condannato l'uomo a 18 mesi. Una pena quindi minima che non prevede reclusione avendogli il giudice anche concesso la condizionale e tutte le attenuanti previste dalla legge. Oggi, nelle motivazioni che stanno sollevando grandi polemiche, si legge in sintesi che l'uomo, l'ex marito che aveva pestato la propria moglie, "va compreso".
Compreso nel suo stato d'animo di uomo ferito dalla fine di un matrimonio durato 20 anni e interrotto per volontà della donna. Un torto, si legge, umanamente comprensibile.

Lucia Regna aveva durante i due decenni trascorsi con l'ex marito subito vessazioni e violenze senza mai denunciare. Oggi si dice profondamente delusa e amareggiata oltre che spaventata.

video tg

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri