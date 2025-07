Massa Lombarda, non rispetta le regole della Sharia: aggredita per la seconda volta

"Dall'ultima volta che ho parlato è scattato qualcosa in loro, io non dovevo parlare dell'Islam, e non dovevo parlare del velo". Torna a parlare ai nostri microfoni a volto coperto la donna mussulmana residente a Massa Lombarda, nel Ravennate, che ancora una volta ha pagato il prezzo della propria libertà, quella di non rispettare le regole comportamentali imposte dalla Sharia.