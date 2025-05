Martina Carbonaro, per lei un flashmob a Casoria (Napoli) davanti alla sua scuola

È un flashmob spontaneo, davanti a quelle mura che hanno visto crescere Martina, uccisa a colpi di pietra dal suo ex ragazzo perché non accettava la fine della relazione. Alessio Tucci, 18 anni, è ora in carcere, accusato di omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere. È stato lui stesso a confessare di aver ucciso Martina per un abbraccio negato.