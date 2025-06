Martina Carbonaro, autopsia: "Non è morta subito"

Una prima sassata quando Martina era di spalle, perché aveva rifiutato quell'abbraccio che Alessio Tucci voleva a ogni costo. Poi, altre tre. Due delle quali in fronte, mentre la 14enne era in ginocchio e provava ad appoggiarsi a una parete. Una frattura cranica, con conseguente emorragia, che l'ha lentamente portata a morire. I primi risultati emersi dall'autopsia confermano quando ipotizzato dagli inquirenti. Martina Carbonaro non è morta subito, ma dopo una lunga sofferenza, la cui durata, però, potrà essere svelata solo in seguito ad altri accertamenti.