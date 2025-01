Marsala, adolescente aggredito a colpi di machete: soccorso dalla madre

Arriva con l'ambulanza, a seguito di una chiamata al 118, sul luogo di un'aggressione e scopre che il ferito è suo figlio. È accaduto, ieri sera, nel centro storico di Marsala. A raccontare il fatto, con un post su un social, è la stessa protagonista: una infermiera marsalese. "Mentre si è in servizio 118, tutto ci si può aspettare - scrive l'infermiera - non sicuramente di dover soccorrere il proprio figlio per una barbara aggressione alle spalle, in pieno centro storico.