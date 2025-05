Marsala accoglie i Bersaglieri per il 72° Raduno Nazionale

Marsala, città simbolo dell’Unità d’Italia, si prepara ad accogliere il 72° Raduno Nazionale dei Bersaglieri. Dal 9 al 12 maggio, oltre 3.000 radunisti, accompagnati da familiari e migliaia di spettatori, animeranno le strade con fanfare, sfilate, cori e tributi militari. Un evento che celebra una delle forze storiche dell’Esercito italiano, attiva dal 1836 e fondata su valori come obbedienza, rispetto e amore per la patria. In programma anche percorsi culturali e degustazioni delle eccellenze enogastronomiche del territorio.