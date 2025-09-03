Logo Tgcom24
gesto offensivo per forza italia

Manifesti offensivi contro Tajani"affissi a Viterbo

Il ministro degli Esteri fin dal primo giorno del conflitto si è"speso per una soluzione pacifica"per giungere a una tregua, secondo l'applicazione del principio dei due popoli e due stati

03 Set 2025 - 19:32
01:35 

"Tajani ci fai schifo": è il testo scritto su un manifesto affisso a Viterbo, di fronte ai portoni della provincia e lungo il corso principale della città. "Lui- dicono i giovani del PD - complice e silente, non condanna il genocidio di Israele, esigiamo una condanna severa del governo genocida, la sospensione delle forniture di armi, il riconoscimento dello stato di Palestina e le sanzioni a Israele". Un gesto offensivo e scorretto per Forza Italia.

