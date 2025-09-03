Manifesti offensivi contro Tajani"affissi a Viterbo

"Tajani ci fai schifo": è il testo scritto su un manifesto affisso a Viterbo, di fronte ai portoni della provincia e lungo il corso principale della città. "Lui- dicono i giovani del PD - complice e silente, non condanna il genocidio di Israele, esigiamo una condanna severa del governo genocida, la sospensione delle forniture di armi, il riconoscimento dello stato di Palestina e le sanzioni a Israele". Un gesto offensivo e scorretto per Forza Italia.