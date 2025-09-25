Manifestazioni, proteste e scioperi: sale la mobilitazione a sostegno di Gaza

Scioperi selvaggi, anche nei trasporti, occupazioni di scuole e università, manifestazioni: nel Paese sale la mobilitazione a sostegno di Gaza e della missione della Global Sumud Flotilla. Dopo le proteste di lunedì scorso, i sindacati alzano il tiro: "Pronti a fermare il Paese", annuncia l'unione sindacale di base, che proclama lo stato di agitazione permanente e l’occupazione di cento piazze per Gaza.