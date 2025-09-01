Logo Tgcom24
Cronaca
A Vittorio Veneto (Treviso)

Mangiano e scappano senza pagare, taglia da 200 euro dal proprietario del ristorante

L'episodio, dopo la denuncia su internet, è diventato subito di dominio pubblico"

di Alessandro Ongarato
01 Set 2025 - 20:58
Duecento euro, una sorta di taglia, per chi farà individuare alcuni clienti che hanno ordinato sushi e vini pregiati e, quando è arrivato il momento di saldare il conto, sono scappati via. Senza immaginare, però, di essere ripresi dal sistema di videosorveglianza. Così i tre avventori non paganti di un ristorante a Vittorio Veneto, in provincia di Treviso, sono finiti sulle pagine social del locale.
 

