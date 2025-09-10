Mancia obbligatoria per salvare i ristoranti: la proposta di un gestore bolognese

Un ristoratore di Bologna vorrebbe rendere obbligatoria la mancia per chef e camerieri, un 5% in più sul conto, per assicurare paghe migliori ai dipendenti. La proposta, a suo dire, serve a incentivare i giovani a lavorare nel settore della ristorazione, che spesso richiede grandi sacrifici a fronte di retribuzioni minime. Il contratto nazionale è fermo agli anni Settanta, il settore è in crisi e per risollevarlo questo potrebbe essere un punto di partenza, sebbene a carico dei soli clienti.