COME INCENTIVO PER I GIOVANI

Mancia obbligatoria per salvare i ristoranti: la proposta di un gestore bolognese

Un 5% in più sul conto"per assicurare paghe migliori ai dipendenti

10 Set 2025 - 21:21
01:38 

Un ristoratore di Bologna vorrebbe rendere obbligatoria la mancia per chef e camerieri, un 5% in più sul conto, per assicurare paghe migliori ai dipendenti. La proposta, a suo dire, serve a incentivare i giovani a lavorare nel settore della ristorazione, che spesso richiede grandi sacrifici a fronte di retribuzioni minime. Il contratto nazionale è fermo agli anni Settanta, il settore è in crisi e per risollevarlo questo potrebbe essere un punto di partenza, sebbene a carico dei soli clienti.

bologna

