Mancanza di medici di base in Sardegna: disagi a Terralba

A Terralba, in provincia di Oristano, centinaia di persone – molti anziani – si sono accampate fuori dal distretto sanitario per ore, alcuni dalla notte precedente, pur di ottenere un medico di base. Il disagio, causato dalla carenza di medici e da un sistema di prenotazione inefficace, è solo un esempio del problema diffuso in tutta la Sardegna. Alessandro Rosas, coordinatore dei Comitati Sardi per la Salute, lancia l’allarme: “In gran parte della Sardegna manca il medico di famiglia, riferimento fondamentale per i cittadini”