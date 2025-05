Maltrattamenti sugli animali, in arrivo il Daspo cinofilo

Abbandoni, violenze, malnutrizione e persino uccisioni: sono tutti reati previsti dall’art. 544 ter del Codice Penale contro il maltrattamento degli animali. La proposta di legge Brambilla, già approvata alla Camera e ora al vaglio del Senato, punta a inasprire le pene. In Piemonte intanto prende forma il Daspo cinofilo, una black list per escludere chi maltratta animali dalla possibilità di detenerli. Il provvedimento, già attivo in diversi comuni, potrebbe diventare nazionale. Colpiti anche coloro che disseminano bocconi avvelenati, fenomeno in aumento in città e campagne.