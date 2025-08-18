Maltratta la madre anche durante il ricovero ospedale: arrestato

Continuava a maltrattare la madre disabile, arrivando a picchiarla e prenderla a schiaffi, anche mentre lei era ricoverata in ospedale. La polizia, sotto il coordinamento della procura di Arezzo, ha così arrestato un professionista aretino 37enne presso l'ospedale Santa Margherita di Cortona (Arezzo), dove la donna, 65 anni, affetta da gravi patologie invalidanti, era degente. Le indagini, coordinate dalla procura di Arezzo, sono scattate in seguito a una serie di ricoveri sospetti della vittima in strutture sanitarie dell'Aretino. Dopo l'ultimo ricovero della donna presso il nosocomio di Cortona è stata avviata d'urgenza un'attività di intercettazione audio-video all'interno della stanza dove la donna si trovava. Le registrazioni hanno confermato un quadro fatto di vessazioni e comportamenti violenti da parte del figlio, documentati durante le visite. La sera del 14 agosto, gli agenti hanno fatto irruzione nella stanza d'ospedale dopo aver assistito all'ennesimo episodio di aggressione. L'uomo ha tentato brevemente la fuga, ma è stato bloccato e arrestato. Durante le fasi del fermo si è opposto, rendendo necessario l'utilizzo delle manette e facendo scattare anche la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale. Il 37enne è stato trasferito presso la casa circondariale di Arezzo, in attesa della convalida dell'arresto.