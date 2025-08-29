Tromba d'aria "cancella" un impianto fotovoltaico nel Pavese

Impianti fotovoltaici distrutti, case scoperchiate, cantine allagate e strade impraticabili. Il risveglio nel Pavese è drammatico.Tromba d'aria e temporali si sono abbattuti nelle scorse ore. A Verretto, nella pianura dell'Oltrepò, il vento ha distrutto i 13mila pannelli postati su 12 ettari di terreno. Tantissimi i danni nel piccolo borgo pavese, rimasto al buio per ore a causa del l'interruzione della corrente elettrica. Sempre a Verretto, un albero secolare è caduto sulla strada che da Lungavilla conduce al paese, bloccando di fatto l’intera carreggiata. Ancora a lavoro i vigili del fuoco, che nelle ultime 24 ore hanno registrato oltre 360 interventi in tutta la regione, 117 solo nel Pavese.

